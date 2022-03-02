ExxonMobil объявила о начале выхода из проекта «Сахалин-1»

Американская нефтегазвая компания ExxonMobil заявила о разработке шагов для выхода из проекта «Сахалин-1». Причиной стала ситуация на Украине, где проходит военная спецоперация России.

Фото: news.ru news.ru

ExxonMobil управляет проектом «Сахалин-1» от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта «Сахалин-1», — сообщили в пресс-службе компании.

Также отмечается, что процесс прекращения операций следует серьёзно контролировать и тесно координировать с соучредителями — это необходимо для его безопасного завершения.

ExxonMobil является одной из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Штаб-квартира расположена в американском штате Техас.

Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта выступает Еxxon Neftegas Ltd с долей 30%. «Роснефть» распоряжается 20%, японская компания Sodeco имеет 30%, индийская ONGC — 20%.