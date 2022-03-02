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4 часа назад

ExxonMobil объявила о начале выхода из проекта «Сахалин-1»

News.ruиещё 7

Американская нефтегазвая компания ExxonMobil заявила о разработке шагов для выхода из проекта «Сахалин-1». Причиной стала ситуация на Украине, где проходит военная спецоперация России.

ExxonMobil объявила о начале выхода из проекта «Сахалин-1»
Фото: news.runews.ru

ExxonMobil управляет проектом «Сахалин-1» от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В ответ на недавние события мы начинаем процесс прекращения деятельности и разрабатываем шаги по выходу из проекта «Сахалин-1», — сообщили в пресс-службе компании.

Также отмечается, что процесс прекращения операций следует серьёзно контролировать и тесно координировать с соучредителями — это необходимо для его безопасного завершения.

ExxonMobil является одной из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. Штаб-квартира расположена в американском штате Техас.

Проект «Сахалин-1» реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. Оператором проекта выступает Еxxon Neftegas Ltd с долей 30%. «Роснефть» распоряжается 20%, японская компания Sodeco имеет 30%, индийская ONGC — 20%.

О начале военной спецоперации по демилитаризации Украины президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Целью операции глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Компании,Владимир Путин,Exxon Mobil,Роснефть,
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