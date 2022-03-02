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15 часов назад

Компании США потребовали отказаться от санкций против российского урана

Мария Иванова

Атомная энергетика США лоббирует отказ от санкций против российского урана, несмотря на эскалацию конфликта на Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

Компании США потребовали отказаться от санкций против российского урана
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По их словам, дешевые поставки топлива рассматриваются как ключ к поддержанию низких цен на электроэнергию в США. Против урановых санкций выступают, в частности, компании Duke Energy Corp и Exelon Corp.

Россия, Казахстан и Узбекистан поставляют в США примерно половину урана, потребляемого американскими атомными электростанциями, - около 10,3 миллиона килограммов в 2020 году. На американские АЭС, в свою очередь, приходится около 20 процентов производимой в США электроэнергии.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. Американские санкции пока не коснулись продажи урана и связанных с ней финансовых операций.

«Отрасль [атомной энергетики США] просто пристрастилась к дешевому российскому урану», - заявил один из источников агентства.

Сейчас США не производят и не перерабатывают уран, но несколько американских компаний уже заявили, что хотели бы возобновить внутреннее производство. Штаты Техас и Вайоминг имеют большие запасы урана.

Компании,Владимир Путин,Exelon,ЕС,
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