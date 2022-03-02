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14 часов назад

Европа объявила бойкот российским товарам

Алиса Селезнёва

Европейские покупатели начали бойкотировать продукцию из России, а поставщики предупредили о разрыве ряда контрактов и повышении цен. Об этом «Известиям» рассказала президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина.

Европа объявила бойкот российским товарам
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По ее словам, об отказе от поставок заявили компании из Чехии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики. При этом не только не заключаются новые соглашения, но и разрываются уже действующие.

В частности, такая ситуация возникла с поставками детской мебели и игрушек. В АИДТ напомнили, что по итогам января–сентября 2021 года на экспорт отечественной продукции для детей пришлось $1,6 млн.

Также могут возникнуть проблемы и с импортом иностранной продукции. Часть брендов останавливают взаимодействие, а российские компании уже столкнулись с требованием оплатить счета и перейти на систему предоплаты, сообщили в ассоциации.

Чаще всего сейчас так поступают бизнесмены из Польши, Чехии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании. Речь о ведущих торговых марках, подчеркнули в АИДТ.

По данным опрошенных изданием экспертов, некоторые поставщики сырья из США и Европы останавливают отгрузки российским компаниям и предупреждают о повышении цен. В частности, российские fashion-бренды столкнулись с ростом стоимости фурнитуры и тканей на 10–100%. Причем, речь идет только о российских предприятиях.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции. Канада приняла решение отказаться от закупок нефти в России, а в Норвегии, Финляндии и Швеции заявили о запрете продажи алкоголя российского производства.

Компании,Антонина Цицулина,Владимир Путин,
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