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8 часов назад

Bosch ответила на сообщения о прекращении поставок в Россию

Мария Иванова

Компания Bosch опровергла информацию об остановке поставок запчастей на российский рынок. Об этом «Газете.Ru» сообщила директор по связям с госструктурами и общественными организациями Bosch Group (Россия и СНГ) Анна Авраменко.

Bosch ответила на сообщения о прекращении поставок в Россию
Фото: ТАССТАСС

«Bosch продолжает выполнять свои обязательства по поставке товаров в Россию. Ситуация быстро меняется, мы следим за развитием событий и корректируем нашу работу с учетом меняющихся обстоятельств. Речи о закрытии заводов и остановке производств на данный момент нет», — подчеркнула Авраменко.

Ранее в СМИ стала появляться информация, что компания Bosch прекратила поставки в РФ автокомпонентов для нужд заводов и запчастей для вторичного авторынка.

24 февраля в России было принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях. В частности, Nokia прекратил поставки в Россию. Решение было принято в поддержку ограничений против российской стороны. Во вторник, 1 марта, американская компания Apple приостановила продажи своей техники в России. В этот же день Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России. На всех товарах в графе «Доставка» отображается «в настоящее время недоступно».

Компании,Apple,
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