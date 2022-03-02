Bosch ответила на сообщения о прекращении поставок в Россию

Компания Bosch опровергла информацию об остановке поставок запчастей на российский рынок. Об этом « Газете.Ru » сообщила директор по связям с госструктурами и общественными организациями Bosch Group (Россия и СНГ) Анна Авраменко.

«Bosch продолжает выполнять свои обязательства по поставке товаров в Россию. Ситуация быстро меняется, мы следим за развитием событий и корректируем нашу работу с учетом меняющихся обстоятельств. Речи о закрытии заводов и остановке производств на данный момент нет», — подчеркнула Авраменко.

24 февраля в России было принято решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях. В частности, Nokia прекратил поставки в Россию. Решение было принято в поддержку ограничений против российской стороны. Во вторник, 1 марта, американская компания Apple приостановила продажи своей техники в России. В этот же день Apple закрыла возможность покупки товаров на своем официальном сайте в России. На всех товарах в графе «Доставка» отображается «в настоящее время недоступно».