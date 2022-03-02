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7 часов назад

В USM объявили о продаже «ИКС Холдинга»

Lenta.ru

Компания USM объявила о продаже активов «ИКС Холдинга» его основателю Антону Черепенникову. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 2 марта.

В USM объявили о продаже «ИКС Холдинга»
Фото:  Евгений Павленко / Коммерсантъ Евгений Павленко / Коммерсантъ

«В соответствии с обязывающими документами, подписанными в конце февраля, "ИКС Холдинг" выходит из состава подразделения USM — "ЮэСэМ Телеком". В результате сделки, юридическое оформление которой будет завершено в ближайшее время, Антон Черепенников консолидирует 100 процентов долей в капитале "ИКС Холдинга"», — уточнили в компании.

Там добавили, что «ЮэСэМ Телеком» сохранит за собой активы, которые необходимы для развития и функционирования телеком-бизнеса, поддержки ИТ-решений и цифровой трансформации. Речь идет о провайдере BSS-решений Nexign, группе ИТ-компаний «Форпост» и разработчике платформы безопасной монетизации данных OneFactor. В то же время у «ИКС Холдинга» останутся такие ИТ-активы, как научно-исследовательская компания «Криптонит», разработчик решений в сфере информационной безопасности ГК «Цитадель», лидер российского рынка серверов и систем хранения данных Yadro, а также ряд проектов, работающих над созданием низкоорбитальной спутниковой системы передачи данных.

«Мы довольны синергией, которая была обеспечена в рамках совместного развития наших активов, однако сегодня USM и "ИКС Холдинг" сфокусируются на реализации собственных стратегий», — заявил генеральный директор USM Иван Стрешинский.

Коммерческие условия сделки не разглашаются.

Компании,Антон Черепенников,Иван Стрешинский,
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