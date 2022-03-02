В Burger King ответили на слухи об уходе из России

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King прокомментировала слухи о возможном уходе из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
В Burger King заявили, что не планируют покидать российский рынок.
«Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не планирует уходить из России и по-прежнему рассматривает ее как один из стратегических рынков», - заявил директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов.
По его словам, информация о том, что крупнейшие мировые фуд-ритейлеры покидают РФ на фоне обострения мировой обстановки, не соответствует действительности.
«Burger King продолжит работу в России и откроет новые рестораны в 2022 году», - сказал Шестов.
Он признал, что компания испытывает временные трудности с поставками некоторых ингредиентов.
«Ничего критичного - мы прочно стоим на ногах», - заявил представитель Burger King.
В России сеть Burger King объединяет 800 ресторанов быстрого обслуживания.