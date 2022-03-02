В Burger King ответили на слухи об уходе из России

Сеть ресторанов быстрого питания Burger King прокомментировала слухи о возможном уходе из России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

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В Burger King заявили, что не планируют покидать российский рынок.

«Сеть ресторанов быстрого питания Burger King не планирует уходить из России и по-прежнему рассматривает ее как один из стратегических рынков», - заявил директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов.

По его словам, информация о том, что крупнейшие мировые фуд-ритейлеры покидают РФ на фоне обострения мировой обстановки, не соответствует действительности.

«Burger King продолжит работу в России и откроет новые рестораны в 2022 году», - сказал Шестов.

Он признал, что компания испытывает временные трудности с поставками некоторых ингредиентов.

«Ничего критичного - мы прочно стоим на ногах», - заявил представитель Burger King.