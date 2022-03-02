Бренд Karl Lagerfeld прекращает поставки в Россию

Бренд одежды, основанный модельером Карлом Лагерфельдом, а сейчас принадлежащий американской торговой марке Tommy Hilfiger, прекратил все поставки в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт магазина в РФ.
«В связи со сложившейся ситуацией в настоящее время мы не можем осуществлять доставку в Россию. Наши сердца и мысли с вами в это трудное время», — говорится в сообщении.
На данный момент на сайте закрыта возможность покупки товаров.
Ранее о прекращении продаж на территории России в связи с конфликтом на Украине заявили шведские марки одежды H&M и COS.