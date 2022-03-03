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6 часов назад

Spiegel: власти Гамбурга опровергли данные о конфискации яхты Алишера Усманова

ТАССТАССиещё 2

Власти Гамбурга опровергают появившуюся ранее информацию о конфискации яхты российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. Об этом в четверг сообщило издание Spiegel со ссылкой на представителя управления экономики и инноваций Гамбурга.

Spiegel: власти Гамбурга опровергли данные о конфискации яхты Алишера Усманова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В порту Гамбурга не было конфисковано ни одной яхты", - заявил Spiegel представитель управления.

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При этом указывается, что в настоящее время яхта Dilbar находится на ремонте на верфи Blohm+Voss. Однако подчеркивается, что независимо от того, была ли официально конфискована яхта, вряд ли она покинет порт Гамбурга. Причиной этого, как пишет издание, являются санкции, введенные в отношении России из-за событий на Украине.

В частности, член парламента Гамбурга по вопросам экономики Михаэль Вестхагеман заявил, что перевозка товаров из порта Гамбурга в Россию будет возможна только при наличии специальных таможенных разрешений.

"Можно предположить, что отныне яхты больше не будут выходить [из порта]", - заключил Вестхагеман.

В среду журнал Forbes со ссылкой на источники сообщил, что германские власти конфисковали яхту российского предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около $600 млн. Отмечалось, что 156-метровая яхта Dilbar была конфискована в городе Гамбург на севере ФРГ.

ЕС ввел санкции против политиков, журналистов, деятелей культуры страны, включая основателя и крупнейшего акционера холдинга USM Алишера Усманова, 28 февраля. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества таковых, подчеркивается в документе.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.

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