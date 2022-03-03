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3 часа назад

В США внесли законопроект о санкциях против «Газпрома», «Роснефти» и RT

Елена Прошина

Американские сенаторы-республиканцы внесли на обсуждение проект закона, который предусматривает введение ограничительных мер против всех российских государственных предприятий, включая компании «Роснефть», «Газпром» и телеканал RT на фоне ситуации вокруг Украины.

В США внесли законопроект о санкциях против «Газпрома»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Закон о новых санкциях лишит компании, подконтрольные или принадлежащие Москве, такие как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют усилия Владимира Путина на военном направлении», — следует из заявления парламентариев.

«Ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу», — заявил сенатора от штата Флорида Марк Рубио.

Другой автор законопроекта — сенатор от штата Айова Чак Грассли — сообщил, что Вашингтон должен «предпринять все доступные шаги, чтобы отрезать РФ» доступ к финансовым ресурсам США.

Также власти США объявили о введении санкций против оборонного сектора РФ. В «черный список» будут включены 22 российские организации. Отмечается, что также под ограничения попадут компании, «поддерживающих ВС РФ и Белоруссии».

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