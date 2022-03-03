В США внесли законопроект о санкциях против «Газпрома»

Американские сенаторы-республиканцы внесли на обсуждение проект закона, который предусматривает введение ограничительных мер против всех российских государственных предприятий, включая компании «Роснефть», «Газпром» и телеканал RT на фоне ситуации вокруг Украины.

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«Закон о новых санкциях лишит компании, подконтрольные или принадлежащие Москве, такие как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют усилия Владимира Путина на военном направлении», — следует из заявления парламентариев.

«Ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу», — заявил сенатора от штата Флорида Марк Рубио.

Другой автор законопроекта — сенатор от штата Айова Чак Грассли — сообщил, что Вашингтон должен «предпринять все доступные шаги, чтобы отрезать РФ» доступ к финансовым ресурсам США.