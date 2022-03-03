H&M приостановила работу в РФ

Сеть магазинов одежды Hennes & Mauritz (H&M) приостанавливает продажи в России. Сайт H&M в РФ также не работает. В заявлении компании отмечается, что уже закрыты магазины на Украине для обеспечения безопасности клиентов и коллег, отмечает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Модная марка H&M была основана в 1947 году в Швеции. Cеть имеет магазины по всему миру.