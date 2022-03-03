Embraer прекратит поставки в Россию

Бразильский авиапроизводитель Embraer прекратит поставлять в Россию запчасти для своих самолетов и обслуживать авиапарк российских компаний. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что причиной отмены поставок станут международные санкции против России и некоторых регионов Украины.
По данным источника, изменения коснутся российской авиакомпании S7, так как она в своих региональных рейсах использует 15 двухмоторных узкофюзеляжных самолетов E-170 Embraer.
Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России пока нечем заменить иностранные самолеты, но перевозчики смогут спокойно обслуживать и использовать имеющиеся.