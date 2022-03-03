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5 часов назад

Бразильский авиапроизводитель Embraer прекратит поставки в Россию

Национальная Служба Новостей

Бразильский авиапроизводитель Embraer прекратит поставлять в Россию запчасти для своих самолетов и обслуживать авиапарк российских компаний. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на пресс-службу компании.

Embraer прекратит поставки в Россию
Фото: nsn.fmnsn.fm

Отмечается, что причиной отмены поставок станут международные санкции против России и некоторых регионов Украины.

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По данным источника, изменения коснутся российской авиакомпании S7, так как она в своих региональных рейсах использует 15 двухмоторных узкофюзеляжных самолетов E-170 Embraer.

Ранее бывший специалист Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Павел Герасимов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что России пока нечем заменить иностранные самолеты, но перевозчики смогут спокойно обслуживать и использовать имеющиеся.

Компании,Павел Герасимов,АК S7,
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