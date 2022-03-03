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2 часа назад

Магазины Apple re:Store открылись в Москве

Алиса Селезнёва

Магазины Apple re:Store сегодня возобновили свою работу в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в ночь с 1 на 2 марта американская компания Apple закрыла возможность покупки техники на своем официальном сайте в России, также товары невозможно было прибрести на сайте re:Store. Магазины компании с утра 2 марта также были закрыты. До этого Apple сообщила о прекращении в России продаж своей продукции и ограничении работы сервисов, в частности Apple Pay.

При этом компания пообещала, что закрытие магазинов re:Store в России носит временный характер и вызвано «необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке».

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Сегодня магазины техники Apple re:Store в Москве вновь открылись. В наличии в них весь модельный ряд iPhone 13.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины, подчеркнув, что обстоятельства требуют «решительных и незамедлительных действий». На фоне этого и введенных Западом жестких экономических санкций начал снижаться курс рубля, а индекс Мосбиржи опустился ниже 2 000 пунктов впервые с сентября 2017 года.

Как заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, страны Евросоюза намерены начать «тотальную экономическую войну» против России. До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новый пакет санкций Евросоюза затронет 70% рынка банковских услуг России, сделает невозможной модернизацию НПЗ и остановит поставку авиазапчастей. Ряд западных компаний объявили об уходе с российского рынка или приостановке поставок.

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