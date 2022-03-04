«Победа»: Генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков покинул свой пост

Гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков заявил об уходе с должности, сообщает RT. Он написал письмо на имя сотрудников компании, где сообщил, что это решение было для него непростым. "Поверьте, для меня это очень больно", – заявил Калмыков. Он также отметил, что состояние компании сейчас абсолютно устойчивое, на счетах находится рекордный объем денежных средств, отсутствуют кредитные обязательства. По словам Калмыкова, он остается в России и займется развитием других проектов, где сможет принести больше пользы. Ранее сообщалось, что бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий выйдут из совета директоров Альфа-Банка. Главой совета директоров станет президент организации Олег Сысуев. В настоящий момент он работает в должности первого заместителя председателя совета директоров. Недавно также Александр Пономаренко отказался от полномочий председателя совета директоров Шереметьево после того, как он был внесен в санкционный список Евросоюза.