Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 105.81EUR 116.53
Войти в почту
6 часов назад

Гендиректор "Победы" Калмыков объявил об уходе из компании

Москва24Москва24иещё 5

Гендиректор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков заявил об уходе с должности, сообщает RT. Он написал письмо на имя сотрудников компании, где сообщил, что это решение было для него непростым. "Поверьте, для меня это очень больно", – заявил Калмыков. Он также отметил, что состояние компании сейчас абсолютно устойчивое, на счетах находится рекордный объем денежных средств, отсутствуют кредитные обязательства. По словам Калмыкова, он остается в России и займется развитием других проектов, где сможет принести больше пользы. Ранее сообщалось, что бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен, Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий выйдут из совета директоров Альфа-Банка. Главой совета директоров станет президент организации Олег Сысуев. В настоящий момент он работает в должности первого заместителя председателя совета директоров. Недавно также Александр Пономаренко отказался от полномочий председателя совета директоров Шереметьево после того, как он был внесен в санкционный список Евросоюза.

«Победа»: Генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков покинул свой пост
Фото: Москва24Москва24
Компании,Сергей Мацоцкий,Александр Пономаренко,Олег Сысуев,Петр Авен,Андрей Калмыков,Александр Галицкий,Михаил Фридман,Аэропорт Шереметьево,Авиакомпания "Победа",Альфа-банк,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители