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1 час назад

Фархад Мошири покинул совет директоров USM

ТАССиещё 2

Фархад Мошири покинул совет директоров холдинга USM Алишера Усманова и партнеров. Об этом говорится в сообщении холдинга.

Фархад Мошири покинул Совет директоров USM
Фото: ReutersReuters

"Фархад Мошири покинул совет директоров холдинга USM, - говорится в сообщении. - Решение вступило в силу 2 марта 2022 года.".

USM - диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и финансовых сервисов. В число активов группы входят "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн цемент". Основные акционеры компании - Алишер Усманов, Владимир Скоч, Варвара Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.

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