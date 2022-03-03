Фархад Мошири покинул совет директоров USM

Фархад Мошири покинул совет директоров холдинга USM Алишера Усманова и партнеров. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Фархад Мошири покинул совет директоров холдинга USM, - говорится в сообщении. - Решение вступило в силу 2 марта 2022 года.".

USM - диверсифицированная холдинговая российская компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций, технологий и финансовых сервисов. В число активов группы входят "Металлоинвест", "Мегафон", "Удоканская медь" и "Аккерманн цемент". Основные акционеры компании - Алишер Усманов, Владимир Скоч, Варвара Скоч, Фархад Мошири и Иван Стрешинский.