Nestle и Danone продолжат работать в России

«Наши фабрики и офисы в России продолжают свою работу. Наша цель - обеспечивать потребителей качественными продуктами питания и напитками во всех регионах нашего присутствия. Мы продолжаем представлять на рынке широкий ассортимент продуктов питания», - указала Nestle.

«Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», - заявили в Danone, подчеркнув, что сейчас главные приоритеты - безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса.

24 февраля России начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. За этим решением последовал ответ со стороны западных стран – они начали вводить санкции. Ранее крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) сообщила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании подчеркнули, что следят и оценивают ситуацию, а также ведут диалог с акционерами. Также британский интернет-магазин и производитель одежды Asos решил приостановить доставку товаров в Россию. Датский производитель игрушек Lego тоже принял решение приостановить поставки своей продукции в 81 магазин в России.