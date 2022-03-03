Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
10 часов назад

Nestle и Danone продолжат работать в России

Лера Букина

Швейцарская компания Nestle и французская продовольственная компания Danone сообщили, что будут продолжать работать в России, несмотря на внешнеполитическую ситуацию. Об этом сообщает ТАСС.

Nestle и Danone продолжат работать в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наши фабрики и офисы в России продолжают свою работу. Наша цель - обеспечивать потребителей качественными продуктами питания и напитками во всех регионах нашего присутствия. Мы продолжаем представлять на рынке широкий ассортимент продуктов питания», - указала Nestle.

Она является крупнейшей в мире компанией по производству продуктов питания и напитков.

«Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», - заявили в Danone, подчеркнув, что сейчас главные приоритеты - безопасность сотрудников и поддержание бесперебойной работы бизнеса.

В нынешних условиях компания намерена обеспечить потребителей и пациентов необходимыми для них продуктами питания, отметили в пресс-службе.

Компания Danone занимается производством молочных продуктов и продуктов на растительной основе, бутилированной воды и специализированного питания, включая питание для детей первых дней жизни.

24 февраля России начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. За этим решением последовал ответ со стороны западных стран – они начали вводить санкции. Ранее крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz (H&M) сообщила, что временно приостанавливает продажи на территории России в связи с ситуацией на Украине. В компании подчеркнули, что следят и оценивают ситуацию, а также ведут диалог с акционерами. Также британский интернет-магазин и производитель одежды Asos решил приостановить доставку товаров в Россию. Датский производитель игрушек Lego тоже принял решение приостановить поставки своей продукции в 81 магазин в России.

Компании,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители