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9 часов назад

PayPal перестанет регистрировать новых пользователей из России

Лера Букина

Международная платежная система PayPal больше не будет регистрировать новых пользователей из России. Об этом сообщает Reuters.

PayPal перестанет регистрировать новых пользователей из России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Компания уже заблокировала ряд аккаунтов российских банков и пользователей, которые попали под финансовые санкции со стороны США.

Ранее об ограничениях против России объявили такие компании, как Visa, Mastercard, American Express, платежная система Apple Pay. Google Pay приостановил свое сотрудничество со многими российскими финансовыми институтами.

2 марта США и Евросоюз решили ввести санкции против российской оборонной промышленности. Ограничительные меры распространяются на 22 организации, производящие ракеты, беспилотники, боевые самолеты и т. д. Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля сообщил о начале военной операции по демилитаризации Украины. За этим решением последовал ответ со стороны западных стран – они начали жесткие рестрикции.

Компании,Владимир Путин,PayPal,Visa,Google,Apple,ЕС,
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