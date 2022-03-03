PayPal перестанет регистрировать новых пользователей из России

Международная платежная система PayPal больше не будет регистрировать новых пользователей из России. Об этом сообщает Reuters.

Компания уже заблокировала ряд аккаунтов российских банков и пользователей, которые попали под финансовые санкции со стороны США.

Ранее об ограничениях против России объявили такие компании, как Visa, Mastercard, American Express, платежная система Apple Pay. Google Pay приостановил свое сотрудничество со многими российскими финансовыми институтами.