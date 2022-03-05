Компания Danone опровергла информацию о своем уходе с российского рынка

Компания Danone не планирует останавливать деятельность в России и уходить с российского рынка. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила директор по корпоративным отношениям в регионе Запад компании Danone в России Евгения Фалькова.
«Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. На данный момент ключевые системы, инфраструктура и логистика компании в России работают в штатном режиме», - сказала Фалькова.
Она отметила, что главными приоритетами компании Danone в России на данный момент являются безопасность людей и поддержание работы бизнеса.