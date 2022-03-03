Marks & Spencer останавливает поставки на российский рынок

Британский ритейлер Marks & Spencer приостанавливает поставки в российские магазины в связи с «разворачивающимся гуманитарным кризисом» на Украине, сообщило британское специализированное издание The Grocer.
Российским бизнесом Marks & Spencer управляет турецкий конгломерат Fiba Group, который работает в партнерстве с M&S с 1999 года. Он также управляет магазинами M&S на Украине.
Ритейлер также объявил о пожертвовании 1,5 миллиона фунтов стерлингов для поддержки Агентства ООН по делам беженцев и ЮНИСЕФ.
В настоящее время в России насчитывается 49 торговых точек M&S, на Украине — 10.
Ранее о приостановке работы в России объявила крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz. Компания управляет одноименной сетью, а также брендами COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и Afound.