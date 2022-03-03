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3 часа назад

Marks & Spencer останавливает поставки на российский рынок

Вероника Полынина

Британский ритейлер Marks & Spencer приостанавливает поставки в российские магазины в связи с «разворачивающимся гуманитарным кризисом» на Украине, сообщило британское специализированное издание The Grocer.

Marks & Spencer останавливает поставки на российский рынок
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Российским бизнесом Marks & Spencer управляет турецкий конгломерат Fiba Group, который работает в партнерстве с M&S с 1999 года. Он также управляет магазинами M&S на Украине.

Ритейлер также объявил о пожертвовании 1,5 миллиона фунтов стерлингов для поддержки Агентства ООН по делам беженцев и ЮНИСЕФ.

В настоящее время в России насчитывается 49 торговых точек M&S, на Украине — 10.

Ранее о приостановке работы в России объявила крупнейшая мировая розничная сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz. Компания управляет одноименной сетью, а также брендами COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET и Afound.

Компании,ЮНИСЕФ,
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