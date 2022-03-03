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1 час назад

США вводят санкции против нескольких авиастроительных предприятий РФ

ТАССТАСС

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты вводят санкции против ряда российских предприятий, в том числе Иркутского авиационного завода, завода "Авиастар-СП" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) Ростеха). Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении Министерства финансов США.

США вводят санкции против нескольких авиастроительных предприятий РФ
Фото: © РИА Новости© РИА Новости

В черный список также попали АО "Конструкторское бюро специального машиностроения", ООО "Аванфорт", ООО "Фирма "Веардон", научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы", АО "Авангард", федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады" (входит в корпорацию "Московский институт теплотехники" Роскосмоса), АО "ОДК-Климов", научно-производственная корпорация "КБ машиностроения" в Коломне, АО "Салаватский химический завод", Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики (ЦНИИАГ), АО "Новосибирский авиаремонтный завод", НПО "Квант", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина (КнААЗ), ПАО "Курганмашзавод", ООО "Лахта парк премиум", ООО "Лахта парк", ООО "Лахта плаза", ООО "Немчиново инвестментс", ООО "Остоженка 19" АО "Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева" (АО "ГРЦ Макеева"), Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" (филиал АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ"), ПАО "ОДК-Сатурн", ООО "Открытые активы", ПАО "ОДК-Кузнецов", ПАО "ОДК - Уфимское моторостроительное производственное объединение", ООО "Радиоавтоматика", ООО "Сова недвижимость", ООО "Планар", ООО "Заречье-4", Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов, а также расположенная на Бермудах компания Altitude X3.

Компании,ФНПЦ Титан-Баррикады,ЦНИИАГ,ВИАМ,Авиастар-СП,УМПО,Климов,ГРЦ Макеева,Курганмашзавод,МиГ,КнААЗ им. Ю.А. Гагарина,Иркутский авиазавод,Московский институт теплотехники,ОАК,Роскосмос,Казначейство США,
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