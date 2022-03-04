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1 час назад

Airbnb приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии

Газета.RuГазета.Ru

Глава сервиса краткосрочной аренды квартир Airbnb Брайан Чески заявил, что компания приостанавливает все операции в России и Белоруссии. Об этом он написал на своей странице в Twitter. "Airbnb приостанавливает все операции в России и Белоруссии", - говорится в сообщении.

Airbnb приостанавливает свою деятельность в России и Белоруссии
Фото: DepositphotosDepositphotos

Ранее IKEA заявила, что временно приостанавливает работу в России и Белоруссии. До этого компания H&M сообщила о приостановке продаж в России. Также сообщалось, что 2 марта магазины техники Apple re:Store не открылись по всей России. Также президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина заявила, что покупатели из Европы начали бойкотировать продукцию из России.

о ее словам, европейские компании не хотят заключать новые договоры, а действие текущих контрактов останавливают. В частности это касается детской мебели и игрушек.

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Компании,Антонина Цицулина,Ikea,Apple,
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