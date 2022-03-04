США отменили санкции для компаний с участием Усманова

Американский Минфин выпустил генеральную лицензию, фактически освобождающую от санкций компании с участием бизнесмена Алишера Усманова. Об этом сообщает РИА Новости.

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Агентство отмечает, что ранее Усманов попал под «полные блокирующие санкции».

4 марта стало известно, что Минфин США выпустил «генеральную лицензию 15», разрешающую все транзакции и деблокирующие всю собственность любой структуры, которая на 50 процентов и более напрямую или опосредованно принадлежит Усманову.

РИА Новости отмечает, что при этом структуры не должны входить в американский SDN OFAC - черный список лиц и организаций, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено заниматься бизнесом.

«На практике это означает, что компании, акционером которых является Усманов, не подпадают под санкции, так как его доля в них не превышает 50 процентов, а если бы превышала, то на них распространялись бы исключения министерства финансов США», - подчеркнуло агентство.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции.

Помимо финансовых санкций, Евросоюз с 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, воздушное пространство для России закрыли и другие страны.