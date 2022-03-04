В России остановилась половина автозаводов

По состоянию на 3 марта в России продолжали работать чуть более половины (55 процентов) мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей по сравнению с 2021 годом, выяснили «Ведомости». При этом за весь прошлый год около 83 процентов продаж в стране пришлось на отечественное производство.

Продолжили работу «АвтоВАЗ» (тольяттинский и ижевский заводы), альянс Stellantis и Mitsubishi (завод «ПСМА рус»), «Автотор» (калининградский завод по сборке моделей Kia и Hyundai), Nissan, Haval, группы ГАЗ, УАЗ, «Мазда Соллерс» и Isuzu. В 2021 году общее количество произведенных этими предприятиями легковых и LCV машин составило около 766 тысяч, что равно 55 процентам от продаж российского автопрома прошлого года. Суммарный объем мощностей автозаводов позволяет выпускать в России около 2,7 миллиона таких автомобилей в год.

После введения антироссийских санкций со стороны ЕС и США из-за специальной военной операции в Донбассе и волатильности на валютных рынках автопроизводители стали повышать цены, сокращать производство или отгрузку машин. О временном закрытии заводов уже заявили Volkswagen, BMW, Renault, Mercedes, Hyundai, Toyota и «Соллерс Форд». Перестали импортировать автомобили в Россию Audi, Porsche, General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo, Honda, Mazda и другие.