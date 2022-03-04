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3 часа назад

В России остановилась половина автозаводов

Lenta.ruLenta.ru

По состоянию на 3 марта в России продолжали работать чуть более половины (55 процентов) мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей по сравнению с 2021 годом, выяснили «Ведомости». При этом за весь прошлый год около 83 процентов продаж в стране пришлось на отечественное производство.

Продолжили работу «АвтоВАЗ» (тольяттинский и ижевский заводы), альянс Stellantis и Mitsubishi (завод «ПСМА рус»), «Автотор» (калининградский завод по сборке моделей Kia и Hyundai), Nissan, Haval, группы ГАЗ, УАЗ, «Мазда Соллерс» и Isuzu. В 2021 году общее количество произведенных этими предприятиями легковых и LCV машин составило около 766 тысяч, что равно 55 процентам от продаж российского автопрома прошлого года. Суммарный объем мощностей автозаводов позволяет выпускать в России около 2,7 миллиона таких автомобилей в год.

После введения антироссийских санкций со стороны ЕС и США из-за специальной военной операции в Донбассе и волатильности на валютных рынках автопроизводители стали повышать цены, сокращать производство или отгрузку машин. О временном закрытии заводов уже заявили Volkswagen, BMW, Renault, Mercedes, HyundaiToyota и «Соллерс Форд». Перестали импортировать автомобили в Россию Audi, Porsche, General Motors (Chevrolet и Cadillac), Jaguar Land Rover, Lexus, Volvo, Honda, Mazda и другие.

Оценены потери Европы от антироссийских санкций

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов считает, что скоро Россию ждет полная остановка автомобильного производства по целому ряду причин — санкции, логистика, отсутствие компонентов. По его мнению, длительность простоев будет зависеть от продолжительности военной спецоперации и того, насколько быстро страна адаптируется к новым реалиям.

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