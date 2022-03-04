Гендиректор "Победы" покидает компанию

Гендиректор лоукостера «Победа» Андрей Калмыков объявил, что покидает компанию и займется развитием других проектов. Об этом говорится в его письме сотрудникам, сообщает ТАСС.

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«Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно <...> Я уверен, что за семь лет команда Победы выросла и окрепла настолько, что вы сможете летать сами, без меня», — говорится в письме.

При этом он отмечает, что сейчас компания находится в абсолютно устойчивом состоянии, с «рекордным» объемом денежных средств на счетах и отсутствием кредитных обязательств.

«И я искренне и с большой благодарностью желаю нашей «Победе» дальнейших успехов. Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — рассказал Калмыков.

До «Победы» Калмыков был председателем совета директоров «Санрайз Тур», а также помощником министра транспорта и заместителем генерального директора «Аэрофлота». В 2014 году он возглавил компанию «Добролет», которую позже переименовали в «Победу» из-за санкций за полеты в Крым.

28 февраля «Победа» отменила все рейсы в страны Европы на фоне закрытия воздушного пространства для российских самолетов. Клиентам будет автоматически оформлен полный возврат денежных средств.