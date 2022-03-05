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2 часа назад

Samsung высказался о возобновлении работы в России

Samsung в ближайшее время намерен возобновить работу в России в обычном режиме, сервисное обслуживание осуществляется в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости источник в компании.

Samsung высказался о возобновлении работы в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее сообщалось, что Samsung временно приостановил поставки своих товаров в РФ.

«Сложившаяся ситуация привела к временному нарушению наших поставок в Россию. В связи с текущими обстоятельствами на поиск решения может уйти некоторое время. Тем не менее мы возобновим стабильную работу как можно скорее. Интернет-магазин и официальные магазины Samsung в России также продолжат свою работу», — заявил ТАСС источник компании.

Ранее агентство Ренхап заявило, что приостановка импорта товаров Samsung Electronics в Россию обусловлена физической невозможностью их отправки.

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