Samsung высказался о возобновлении работы в России

«Сложившаяся ситуация привела к временному нарушению наших поставок в Россию. В связи с текущими обстоятельствами на поиск решения может уйти некоторое время. Тем не менее мы возобновим стабильную работу как можно скорее. Интернет-магазин и официальные магазины Samsung в России также продолжат свою работу», — заявил ТАСС источник компании.