Samsung высказался о возобновлении работы в России

Samsung в ближайшее время намерен возобновить работу в России в обычном режиме, сервисное обслуживание осуществляется в полном объеме. Об этом сообщает РИА Новости источник в компании.
Ранее сообщалось, что Samsung временно приостановил поставки своих товаров в РФ.
«Сложившаяся ситуация привела к временному нарушению наших поставок в Россию. В связи с текущими обстоятельствами на поиск решения может уйти некоторое время. Тем не менее мы возобновим стабильную работу как можно скорее. Интернет-магазин и официальные магазины Samsung в России также продолжат свою работу», — заявил ТАСС источник компании.
Ранее агентство Ренхап заявило, что приостановка импорта товаров Samsung Electronics в Россию обусловлена физической невозможностью их отправки.