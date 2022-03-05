Puma приостанавливает продажи в России

Германская компания Puma объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке поставок продукции в РФ в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бренда.
«Мы временно прекратили поставки нашей продукции в Россию. Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ», — говорится в сообщении.
Также компания прекратила действие контракта с Российской федерацией баскетбола.
Ранее свою деятельность в России приостановили H&M, Asos, COS, Nike, IKEA, Karl Lagerfeld и другие.
Напомним, что 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. С тех пор в отношении России США, страны ЕС и ряд других государств вводят различные санкции. РФ в ответ также принимает ограничительные меры против Запада.