Puma приостанавливает продажи в России

Германская компания Puma объявила о прекращении поставок продукции в Россию и приостановке поставок продукции в РФ в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бренда.

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«Мы временно прекратили поставки нашей продукции в Россию. Мы приняли решение приостановить работу всех наших магазинов на территории РФ», — говорится в сообщении.

Также компания прекратила действие контракта с Российской федерацией баскетбола.

Ранее свою деятельность в России приостановили H&M, Asos, COS, Nike, IKEA, Karl Lagerfeld и другие.