IBM объявила об уходе с российского рынка

Компания IBM прекращает продажу технологий в Россию и отказывается от сотрудничества с российскими военными организациями. Об этом говорится в сообщении председателя и главного исполнительного директора IBM Арвинда Кришны в корпоративном блоге.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Помимо того, что мы не продаем технологии в России, мы не ведем дела с российскими военными организациями», - сообщил Кришна.

Он также заявил, что специалисты компании изучают влияние развивающихся международных санкций на IBM и всю отрасль.

«Пока ситуация динамична, IBM всегда будет следовать закону», - добавил CEO компании.

Кришна призвал сотрудников IBM делать пожертвования Международному Красному Кресту (МКК).

IBM — американская компания, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.