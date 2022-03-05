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2 часа назад

IBM объявила об уходе с российского рынка

Вероника Полынина

Компания IBM прекращает продажу технологий в Россию и отказывается от сотрудничества с российскими военными организациями. Об этом говорится в сообщении председателя и главного исполнительного директора IBM Арвинда Кришны в корпоративном блоге.

IBM объявила об уходе с российского рынка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Помимо того, что мы не продаем технологии в России, мы не ведем дела с российскими военными организациями», - сообщил Кришна.

Он также заявил, что специалисты компании изучают влияние развивающихся международных санкций на IBM и всю отрасль.

«Пока ситуация динамична, IBM всегда будет следовать закону», - добавил CEO компании.

Кришна призвал сотрудников IBM делать пожертвования Международному Красному Кресту (МКК).

IBM — американская компания, один из крупнейших в мире производителей и поставщиков аппаратного и программного обеспечения, а также IТ-сервисов и консалтинговых услуг.

В США признали неизбежность победы России в санкционной войне

Ранее производитель программного обеспечения Adobe (Photoshop, Illustrator, Acrobat Reader и формат PDF) заявил, что прекращает продажу своих продуктов и услуг в России и отключает доступ к ряду из них для «подконтрольных правительству СМИ».

Компании,Международный комитет Красного Креста,IBM,
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