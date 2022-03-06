Fazer прекращает деятельность в РФ

Всего у компании в Москве и Санкт-Петербурге 2,3 тыс. сотрудников, занятых на хлебопекарных предприятиях. По итогам 2021 года обороты Fazer в РФ составили 157 млн евро, 13% всего ее оборота.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.