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30 минут назад

Fazer остановит всю деятельность в России

ТАССТАССиещё 1

Финский производитель шоколада и хлебобулочных изделий Fazer ("Фацер") останавливает всю деятельность в России. Об этом компания сообщила в воскресенье.

Fazer прекращает деятельность в РФ
Фото: WikipediaWikipedia

"Fazer принял решение прекратить всю деятельность в России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Всего у компании в Москве и Санкт-Петербурге 2,3 тыс. сотрудников, занятых на хлебопекарных предприятиях. По итогам 2021 года обороты Fazer в РФ составили 157 млн евро, 13% всего ее оборота.

Ранее компания остановила экспорт и инвестиции в РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса за помощью. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Компании,Владимир Путин,Минобороны России,ЕС,
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