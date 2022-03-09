«Российский народ имеет такое же право на жизнь, как и мы»

События на Украине привели не только к волне антироссийских санкций, но и к массовому уходу международных брендов с российского рынка. Отказываются работать в РФ Adidas, Nike, Puma, Levi`s, Intel, IBM, H&M, IKEA, Volkswagen, Audi, Porsche, Estee Lauder и многие другие. Но некоторые компании объявили, что останутся в стране. Что это за бренды, читайте в материале «Газеты.Ru».

Фото: Юрий Воронцов/«Газета.Ru» Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Основатель и глава японской Fast Retailing Co. (владеет торговыми марками Uniqlo и Theory) Тадаси Янаи объявил накануне, что компания будет работать на российском рынке, несмотря на массовый уход западных брендов и международное давление.

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"Одежда - это жизненная необходимость. Народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы", – сказал Янаи (цитата по Bloomberg).

Бизнесмен-миллиардер выступил резко против военных действий на Украине и призвал все страны выступить против спецоперации. Тем не менее, он раскритиковал ситуацию, в которой международные компании вынуждены делать выбор, обусловленный политикой.

Fast Retailing Co., как сообщается на ее сайте, уже перевела $10 млн Управлению Верховного комиссара ООН по делам беженцев и пожертвовала 200 тыс. предметов одежды и одеял HEATTECH украинским беженцам в Польше и других странах.

Остальная Япония

Другая крупнейшая японская компания Japan Tobacco Inc., которой принадлежит 37% российского табачного рынка, заявила, что "полностью привержена" соблюдению национальных и международных санкций, но продолжит работу в России. Ранее она была вынуждена остановить производство на своем предприятии в украинском Кременчуге.

"Операции на российском рынке осуществляются в обычном режиме, мы принимаем меры в соответствии с планом обеспечения непрерывности ведения бизнеса. Мы продолжим внимательно следить за тенденциями в этом вопросе", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Японский автопроизводитель Mitsubishi также продолжает работу в России. ООО "ММС Рус", официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, Казахстане и Беларуси, заявил, что на данный момент все процессы, включая отгрузку машин дилерам и сервисное обслуживание, "работают в штатном режиме".

О желании продолжать работу на российском рынке также заявила японская Yamaha. В компании признали, что испытывают проблемы с поставками музыкальных инструментов из-за ситуации вокруг Украины.

Как отмечает Reuters, японские компании, которые ушли из России, чаще объясняли этот шаг нарушениями в цепочке поставок, а не политическими причинами.

США

Американская компания-разработчик продуктов для доставки и защиты контента Cloudflare отказалась отключать российских пользователей. Администрация сервиса ранее получила несколько звонков с требованием прекратить предоставлять услуги на территории РФ.

"Мы внимательно рассмотрели эти запросы и обсудили их с экспертами правительства и гражданского общества. Наш вывод - России нужно больше доступа к интернету, а не меньше. По мере продолжения конфликта мы наблюдаем резкое увеличение запросов от российских сетей к мировым медиа, что показывает желание простых россиян видеть мировые новости помимо тех, которые предоставляются внутри России", - написал в блоге гендиректор Cloudflare Мэттью Принц.

Сеть Burger King объявила, что не только не уйдет, но и откроет новые рестораны в 2022 году.

Страны Евросоюза

Немецкий ретейлер Metro Cash&Carry рассчитывает продолжать вести бизнес в России и поддержать клиентов, в первую очередь малый бизнес.

"Поставки стабильные, нехватки продуктов не предвидим. Наша основная работа и ответственность - следить за тем, чтобы на полках было достаточно товаров", - заявили в Metro.

Французский строительный ретейлер Leroy Merlin также заявил, что все 112 магазинов в России работают в стандартном режиме.

"Мы не планируем каких-либо изменений", - пообещали в компании.

Продолжает работу и швейцарская Nestle ("Россия - щедрая душа", "Быстров", "Бон Пари", Maggi, Friskies, Felix, Purina ONE, Gourmet).

"Наши фабрики и офисы в России продолжают свою работу. Наша цель - обеспечивать потребителей качественными продуктами питания и напитками во всех регионах нашего присутствия. Мы продолжаем представлять на рынке широкий ассортимент продуктов питания", - сообщили ТАСС в пресс-службе Nestle.

Французская продовольственная компания Danone (Простоквашино", "Активия", Actimel', Evian, "Растишка") также заявила, что не планирует прекращать работу, инфраструктура и логистика производителя работают в штатном режиме. Финский девелопер Hansa Group (крупнейшие заказчики - РЖД и "Северсталь") тоже остается в России.

"Российское представительство Hansa Group работает более 20 лет и финансово не зависит от финской материнской компании. Все взаиморасчеты мы проводим через российские банки", - подчеркнули в компании.

Возможность камбэка

Согласно опросу SuperJob, почти половина россиян (49%) готовы полностью или частично отказаться от покупки продукции компаний, объявивших об уходе с российского рынка. Каждый четвертый респондент (24%) заявил, что полностью откажется от товаров таких производителей. Еще 25% в случае возвращения зарубежных компаний будут покупать только то, чему не смогут найти замену.

Пользоваться товарами и услугами западных компаний в случае их возвращения продолжит каждый третий россиянин. Среди опрошенных моложе 34 лет - каждый второй (52%). Мужчины планируют игнорировать "возвращенцев" чаще, чем женщины (55 и 43% соответственно).

После начала спецоперации на Украине приостановили работу в России или ушли с российского рынка более 250 зарубежных компаний, подсчитали в Йельском университете. Audi, BMW, General Motors, Honda Motor, Mazda Motor, Porsche, Suzuki и Mercedes-Benz приостановили поставки автомобилей в Россию.

Магазины на территории РФ закрыли IKEA, Inditex (бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti), Mango, H&M, Nike, Swarovski, Cartier и другие. Британский бренд одежды Marks & Spencer остановил поставки. Кинокомпании Disney, Paramount, Sony и Warner Bros. сняли свои фильмы с проката. Activision Blizzard, Electronic Arts, Rockstar Games и CD Projekt RED приостановили продажи своих игр. Booking.com и Airbnb ограничили работу для российских пользователей. Британско-нидерландская Shell закрывает все заправки в России.