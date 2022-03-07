Skandinaviska Enskilda Banken продаст все российские активы

Пресс-служба крупного шведского банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) заявила о предстоящей продаже российских активов. Об этом пишет ТАСС.
«В целом фонды SEB, которыми управляет SEB Investment Management, имеют ограниченный доступ к российскому рынку, и банк намерен продать эти активы, как только позволят рыночные условия», - говорится в сообщении.
Представители банка отметили, что намереваются продавать «российские активы ответственным и контролируемым образом», с тем, чтобы не пострадали интересы владельцев паев фонда.
Конкретные сроки продажи, потенциальных покупателей в банке не назвали.
«Когда и как это будет сделано, пока очень неясно из-за закрытия российского рынка», - подчеркнули в кредитной организации.
Ранее сообщалось, что датский молочный концерн Arla Foods намеревается приостановить деятельность в России.
Представители концерна сообщили, что планируют оказать поддержку «российским коллегам», которых непосредственно затронет это решение.