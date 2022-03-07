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1 час назад

Skandinaviska Enskilda Banken продаст все российские активы

Елена Прошина

Пресс-служба крупного шведского банка Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) заявила о предстоящей продаже российских активов. Об этом пишет ТАСС.

Skandinaviska Enskilda Banken продаст все российские активы
Фото: Wikipedia CommonsWikipedia Commons

«В целом фонды SEB, которыми управляет SEB Investment Management, имеют ограниченный доступ к российскому рынку, и банк намерен продать эти активы, как только позволят рыночные условия», - говорится в сообщении.

Представители банка отметили, что намереваются продавать «российские активы ответственным и контролируемым образом», с тем, чтобы не пострадали интересы владельцев паев фонда.

Конкретные сроки продажи, потенциальных покупателей в банке не назвали.

«Когда и как это будет сделано, пока очень неясно из-за закрытия российского рынка», - подчеркнули в кредитной организации.

Ранее сообщалось, что датский молочный концерн Arla Foods намеревается приостановить деятельность в России.

Представители концерна сообщили, что планируют оказать поддержку «российским коллегам», которых непосредственно затронет это решение.

Компании,СЭБ Банк,
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