«Единая Россия» предлагает национализировать производства компаний, которые объявляют о закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
«Их действия не что иное как предумышленное банкротство. Цена которого - большое количество уволенных в одночасье российских рабочих. Не говоря уже о том, что такими действиями эти компании подрывают свою же экономику, действуют по принципу «пчелы против меда»», - подчеркнул секретарь Генсовета партии.
Он отметил, что это запад развязал против России санкционную войну, в которую включились не только правительства, но и частные компании.
«Наша задача сохранить рабочие места и не позволить крушить нашу экономику и наш производственный потенциал изнутри.
«Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени», - заключил Андрей Турчак.