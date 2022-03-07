«Единая Россия» предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине. Мера это крайняя, но ударов в спину мы не потерпим, а наших людей – защитим. Это настоящая война, и уже не против России в целом, а против граждан. Смотреть на это безучастно мы не будем. Мы примем жесткие ответные меры, действуя по законам военного времени», - заключил Андрей Турчак.