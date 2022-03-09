Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+6° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
2 часа назад

Одиннадцать российских банков подали заявки на карты UnionPay

News.ruNews.ruиещё 5

Одиннадцать российских банков оформляют карты на китайской платёжной системе UnionPay. Об этом сообщается на сайте банковской платформы, пишут «Известия».

Одиннадцать российских банков подали заявки на карты UnionPay
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Карта действует в почти 180 странах мира, некоторые организации оформляют кобейджинговую «Мир»-UnionPay. Интерес к китайской платёжной системе вырос после того, как Visa и Mastercard ограничили работу с российскими клиентами. В результате в выходные дни наблюдался ажиотажный спрос на карты КНР.

О планах по эмиссии карт заявили «Сбер», Альфа-Банк, Тинькофф банк. Сейчас такую возможность прорабатывают ВТБ, «Хоум Кредит», Экспобанк, МКБ. На сегодня UnionPay стал для российских держателей карт единственным способом расплачиваться за рубежом.

Ранее в пресс-службе национальной системы платёжных карт (НСПК) в связи с ранее объявленным решением систем Visa и MasterCard приостановить свою деятельность в России из-за ситуации на Украине дали совет, как теперь расплачиваться за рубежом. Для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом россиянам можно оформить кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay.

Компании,Visa,Экспобанк,Тинькофф банк,Альфа-банк,НСПК,Банк ВТБ,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители