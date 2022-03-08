Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+12° в 
USD 105.81EUR 115.62
Войти в почту
1 час назад

McDonald's закроет 850 ресторанов в России

News.ruNews.ruиещё 1

Руководство компании McDonald's сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.

McDonald's закрывает рестораны в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мы понимаем, какое влияние окажет это решение на наших российских сотрудников и партнеров, поэтому мы готовы поддерживать их также, как и наших украинских коллег. В том числе, мы продолжим платить зарплату всем сотрудникам McDonald’s в России,— следует из заявления на сайте McDonald's.

В компании добавили, что не знают сроков открытия ресторанов в России. Это объясняется сбоями в цепочке поставок и другими операционными последствиями. McDonald's сотрудничает с сотнями местных партнёров и поставщиков, уточняется на корпоративном сайте.

С предложением приостановить деятельность McDonald's в России выступил ранее глава пенсионного фонда штата Нью-Йорк Томас ДиНаполи в письмах, адресованных ряду компаний. Вместе с McDonald's он предложил запретить в России такие бренды, как PepsiCo и Estee Lauder и другие.

Ранее в этот день итальянская автомобилестроительная компания Ferrari объявила о приостановке производства автомобилей для российского рынка. Днём ранее Nissan принял решение о прекращении работ на петербургском заводе «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус». Также из России решили уйти Mercedes-Benz и Volkswagen.

Компании,Томас Динаполи,Ferrari,
198
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители