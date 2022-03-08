McDonald's закрывает рестораны в России

Руководство компании McDonald's сообщило, что временно закрывает почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за операции на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Уточняется, что 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.

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Мы понимаем, какое влияние окажет это решение на наших российских сотрудников и партнеров, поэтому мы готовы поддерживать их также, как и наших украинских коллег. В том числе, мы продолжим платить зарплату всем сотрудникам McDonald’s в России,— следует из заявления на сайте McDonald's.

В компании добавили, что не знают сроков открытия ресторанов в России. Это объясняется сбоями в цепочке поставок и другими операционными последствиями. McDonald's сотрудничает с сотнями местных партнёров и поставщиков, уточняется на корпоративном сайте.

С предложением приостановить деятельность McDonald's в России выступил ранее глава пенсионного фонда штата Нью-Йорк Томас ДиНаполи в письмах, адресованных ряду компаний. Вместе с McDonald's он предложил запретить в России такие бренды, как PepsiCo и Estee Lauder и другие.