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1 час назад

Unilever приостановит экспорт продукции в Россию

ТАССТАССиещё 5

Британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, приостановит экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из России после начатой Москвой военной операции на Украине.

Unilever приостановит экспорт продукции в Россию
Фото: © AP Photo/Tatan Syuflana© AP Photo/Tatan Syuflana

Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя фирмы.

Отмечается, что Unilever также прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ, а также "не будет получать прибыль от своего присутствия в России". При этом компания продолжит поставлять "жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России для жителей России", однако будет держать этот вопрос "под пристальным вниманием".

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