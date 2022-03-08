Unilever приостановит экспорт продукции в Россию

Британская компания Unilever, являющаяся одним из мировых лидеров по производству товаров повседневного спроса, приостановит экспорт продукции в РФ, а также ее импорт из России после начатой Москвой военной операции на Украине.

Отмечается, что Unilever также прекратит инвестиции в рекламу и дальнейшие проекты в РФ, а также "не будет получать прибыль от своего присутствия в России". При этом компания продолжит поставлять "жизненно важные продукты питания и гигиены, произведенные в России для жителей России", однако будет держать этот вопрос "под пристальным вниманием".