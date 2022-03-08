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1 час назад

Starbucks приостановит бизнес в России

ТАССТАСС

Американская сеть кофеен Starbucks приостанавливает деятельность на территории РФ в связи с событиями вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении генерального директора Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном во вторник на сайте компании.

Starbucks приостановит бизнес в России
Фото: © AP Photo/Gene J. Puskar© AP Photo/Gene J. Puskar

"Мы продолжаем следить за <...> развитием событий и сегодня приняли решение приостановить всю нашу деловую активность в России, включая поставки наших продуктов", - говорится в заявлении.

Глава компании подчеркнул, что все кофейни сети временно прекратят работу на территории РФ.

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