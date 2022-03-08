Starbucks приостановит бизнес в России

Американская сеть кофеен Starbucks приостанавливает деятельность на территории РФ в связи с событиями вокруг Украины. Об этом говорится в заявлении генерального директора Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном во вторник на сайте компании.
"Мы продолжаем следить за <...> развитием событий и сегодня приняли решение приостановить всю нашу деловую активность в России, включая поставки наших продуктов", - говорится в заявлении.
Глава компании подчеркнул, что все кофейни сети временно прекратят работу на территории РФ.