Coca-Cola приостанавливает бизнес в России

Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности в России, сообщает РИА Новости.

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«Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России», — следует из заявления компании.

Кроме того, прекратит продажу своих напитков в России конкурент Coca-Cola – PepsiCo. Также компания откажется от рекламной деятельности в РФ.

Ранее о закрытии в России заявили представители сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». По всей территории страны будет закрыто не менее 850 точек питания. Приостановка связана с событиями на Украине.

Свою деятельность в России приостановит и Starbucks. Кофейни будут временно закрыты. Компания «окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России, которые зависят от Starbucks».