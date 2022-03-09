Coca-Cola приостанавливает бизнес в России

«Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России», — следует из заявления компании.
Кроме того, прекратит продажу своих напитков в России конкурент Coca-Cola – PepsiCo. Также компания откажется от рекламной деятельности в РФ.
Ранее о закрытии в России заявили представители сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». По всей территории страны будет закрыто не менее 850 точек питания. Приостановка связана с событиями на Украине.
Свою деятельность в России приостановит и Starbucks. Кофейни будут временно закрыты. Компания «окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России, которые зависят от Starbucks».
Международный производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Черный жемчуг, Лесной бальзам, Domestos, Cif и другие) заявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее.