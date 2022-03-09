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47 минут назад

Coca-Cola приостанавливает бизнес в России

Елена Прошина

Coca-Cola объявила о приостановке своей деятельности в России, сообщает РИА Новости.

Coca-Cola приостанавливает бизнес в России
Фото: ReutersReuters

«Компания Coca-Cola объявила сегодня, что прекращает ведение дел в России», — следует из заявления компании.

Кроме того, прекратит продажу своих напитков в России конкурент Coca-Cola – PepsiCo. Также компания откажется от рекламной деятельности в РФ.

Ранее о закрытии в России заявили представители сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». По всей территории страны будет закрыто не менее 850 точек питания. Приостановка связана с событиями на Украине.

McDonald's закрывает рестораны в России

Свою деятельность в России приостановит и Starbucks. Кофейни будут временно закрыты. Компания «окажет поддержку почти двум тысячам партнеров в России, которые зависят от Starbucks».

Международный производитель продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona, Чистая Линия, Черный жемчуг, Лесной бальзам, Domestos, Cif и другие) заявил о приостановке экспорта своей продукции в Россию и импорта из нее.

Компании,McDonald's,Coca-Cola,Starbucks,
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