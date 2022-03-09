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50 минут назад

Российские фармкомпании заявили о грядущем дефиците сырья

News.ruNews.ru

Российские фармацевтические компании могут столкнуться с дефицитом сырья и компонентов из-за санкций и нарушений поставок. Европа прекратила поставку субстанций, ввоз из Китая и Индии затруднён из-за нарушенных логистических цепочек, сообщает «Коммерсант».

Российские фармкомпании заявили о грядущем дефиците сырья
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По различным оценкам, запасов у российских компаний хватит на три-шесть месяцев. К тому же импортные субстанции за последние несколько дней подорожали на 30-35%, в частности, и из-за ослабления курса рубля. Фармацевтическая и медицинская продукция не попала под санкции, но по факту европейские контрагенты практически сразу прекратили поставки в адрес российских компаний.

Поставки из Европы выглядят бесперспективно хотя бы потому, что неясно, каким образом производить оплату, — комментирует ситуацию главный исполнительный директор «Озон Хелскеа» Андрей Горшков.

Изменения условия осложнили поставки продукции из Индии и Китая, на долю которых приходится почти 80% общего объема импортируемого сырья. Контрагенты просят оплатить поставку заранее, хотя до этого предоставляли компаниям длительные отсрочки.

По словам представителей фармацевтических компаний, запасов сырья у них хватит на полгода. Но если на рынке начнутся панические скупки, то этот период может сократиться и до трёх месяцев.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, временно ограничивающее вывоз медицинских изделий, полученных от стран, которые наложили санкции против РФ. Действие указа распространяется как на лекарства, находящиеся на складах поставщиков, так и на изделия, проходящие таможенный контроль.

Компании,Михаил Мишустин,Андрей Горшков,Коммерсант,
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