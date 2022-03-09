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1 час назад

ВТБ начал предлагать вклады в юанях

ТАССТАССиещё 5

ВТБ запустил вклад в китайских юанях, максимальная ставка по нему составит 8% годовых. Срок размещения средств под такую ставку - от трех до шести месяцев, сообщает пресс-служба банка.

ВТБ начал предлагать вклады в юанях
Фото: ТАССТАСС

"С 9 марта ВТБ предложил клиентам новый вклад в юанях с максимальной ставкой 8% годовых. Он станет максимально выгодной альтернативой депозитам в других иностранных валютах и позволит вкладчикам диверсифицировать свой портфель", - говорится в сообщении.

Вклад в юанях можно открыть через "ВТБ онлайн" на сумму от 100 юаней. В отделениях ВТБ на депозит можно разместить от 500 юаней.

"Срок размещения средств под высокую ставку составляет от трех до шести месяцев. Клиент может выбрать ежемесячную выплату дохода на счет или капитализацию процентов на вклад", - отметили в банке.

Ранее ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях, в долларах и евро. Так, ставка по полугодовому рублевому вкладу в ВТБ достигает 21%, доходность по краткосрочному вкладу в долларах при размещении на три месяца составляет 8%, в евро - 7% годовых.

Компании,Банк ВТБ,
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