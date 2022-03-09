ИКЕА решила сохранить рабочие места в России

Шведская компания ИКЕА по состоянию на понедельник собиралась сохранить в России рабочие места. Об этом заявил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

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«Там были переговоры, и по информации представителей нашей профсоюзной организации, там сохраняются рабочие места», - подчеркнул он.

По словам Шершукова, день за днем ситуация меняется, но, по данным на понедельник, в этом смысле в компании «все нормально».

ИКЕА ранее решила приостановить свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Компания также собирается приостановить все производственные операции в РФ. В IKEA подчеркнули, что события, происходящие на Украине, влекут за собой не только «огромные человеческие потери, но и приводят к серьезным нарушениям в цепочках поставок и условиях торговли».