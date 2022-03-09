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1 час назад

ИКЕА решила сохранить рабочие места в России

Лера Букина

Шведская компания ИКЕА по состоянию на понедельник собиралась сохранить в России рабочие места. Об этом заявил РИА Новости зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

ИКЕА решила сохранить рабочие места в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Там были переговоры, и по информации представителей нашей профсоюзной организации, там сохраняются рабочие места», - подчеркнул он.

По словам Шершукова, день за днем ситуация меняется, но, по данным на понедельник, в этом смысле в компании «все нормально».

ИКЕА ранее решила приостановить свою деятельность в России и Белоруссии в связи с событиями на Украине. Компания также собирается приостановить все производственные операции в РФ. В IKEA подчеркнули, что события, происходящие на Украине, влекут за собой не только «огромные человеческие потери, но и приводят к серьезным нарушениям в цепочках поставок и условиях торговли».

Объявили о приостановке деятельности в стране многие иностранные компании. Среди таких организаций - немецкие автоконцерны Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, испанская компания по дизайну и производству одежды Mango, крупнейшая мировая сеть торговли одеждой Hennes & Mauritz, германский производитель программного обеспечения для организаций SAP и другие.

Компании,Александр Шершуков,Ikea,
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