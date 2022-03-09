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2 часа назад

Табачная компания Imperial Brands приостанавливает деятельность в России

Парламентская газетаПарламентская газетаиещё 6

Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает продажи и производство в России в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлении на сайте.

Imperial Brands приостанавливает деятельность в России
Фото: ТАССТАСС

«В связи с последними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Речь идет в том числе об остановке производства на нашем заводе в Волгограде и прекращении всей деятельности по продажам и маркетингу», — говорится в сообщении Imperial Brands.

Также в компании отметили, что деятельность на территории Украины уже была остановлена из соображений безопасности. Сотрудникам в России продолжат выплачивать зарплату на время приостановки работы.

В то же время в компании обратили внимание, что Россия и Украина являются относительно небольшими рынками — в общей сложности на них приходится около 2% чистой выручки.

Компании,
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