Imperial Brands приостанавливает деятельность в России

Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает продажи и производство в России в связи с ситуацией вокруг Украины, говорится в заявлении на сайте.

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«В связи с последними событиями сегодня мы приостановили все операции в России. Речь идет в том числе об остановке производства на нашем заводе в Волгограде и прекращении всей деятельности по продажам и маркетингу», — говорится в сообщении Imperial Brands.

Также в компании отметили, что деятельность на территории Украины уже была остановлена из соображений безопасности. Сотрудникам в России продолжат выплачивать зарплату на время приостановки работы.