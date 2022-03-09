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1 час назад

В «Газпроме» заявили об отборе странами ЕС остатков газа предыдущих лет

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Страны Европы отбирают из хранилищ остатки газа прошлых лет, на данный момент потрачено 105,3% от объёма, закачанного летом. Об этом заявили в пресс-службе «Газпрома».

«Газпром»: Страны ЕС отбирают остатки газа предыдущих лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Отобрано уже 49,5 млрд куб. м газа. Это 105,3% от объёма, который компании смогли закачать в летний сезон 2021 года», — говорится в сообщении компании в Telegram.

Отмечается, что общий остаток газа в газовых хранилищах Европы составляет 27%.

Ранее «Газпром» заявил, что цены на газ в Европе могут стать ещё выше, но причиной этого не является деятельность компании.

Компании,Газпром,ЕС,
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