«Газпром»: Страны ЕС отбирают остатки газа предыдущих лет

Страны Европы отбирают из хранилищ остатки газа прошлых лет, на данный момент потрачено 105,3% от объёма, закачанного летом. Об этом заявили в пресс-службе «Газпрома».
«Отобрано уже 49,5 млрд куб. м газа. Это 105,3% от объёма, который компании смогли закачать в летний сезон 2021 года», — говорится в сообщении компании в Telegram.
Отмечается, что общий остаток газа в газовых хранилищах Европы составляет 27%.
Ранее «Газпром» заявил, что цены на газ в Европе могут стать ещё выше, но причиной этого не является деятельность компании.