McDonald's уходит, но остается

Компания McDonald's объявила, что приостанавливает свою работу в России. Временно закрываются все 850 ресторанов, расположенных в разных городах страны. В этот период сотрудникам будет выплачиваться зарплата.
Точная дата, когда сеть прекратит работу на территории РФ, пока неизвестна, сообщили ТАСС в контакт-центре McDonald's. В среду, 9 марта, ресторан возле станции метро "Пушкинская" в Москве принимает клиентов в прежнем режиме.
По-прежнему открыто и заведение в районе метро "Добрынинская", передает РИА Новости. В одном из ресторанов McDonald's в Хабаровске заявили, что все точки сети продолжат работать в городе до конца недели.
Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов заявил, что McDonald's придется заплатить большие штрафы из-за закрытия своих кафе.
"Большинство западных брендов уведомили торговые центры о техническом закрытии: не расторгнуты договора аренды, не уволены сотрудники. Но это большие расходы для компаний, потому что помимо аренды придется платить большие штрафы за неоткрытые двери. Если компании несут такие расходы — значит подразумевают, что останутся", — сказал Миронов.
Он также отметил, что режим функционирования, включающий в себя выплату зарплат сотрудникам, вряд ли будет длиться больше трех месяцев, потому что это нерентабельно. Как сообщили ранее в компании, заработная плата будет сохранена для 62 тысяч человек.
"McDonald's — это богатая компания, и все будет зависеть от политики", — добавил Миронов.
Тем временем россияне начали перепродавать еду из McDonald's. На сайтах объявлений бургер предлагают купить по цене вплоть до 45 тысяч рублей. Некоторые объявления называются "Последний ужин из McDonalds", пишут "Новые Известия".