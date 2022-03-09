McDonald's уходит, но остается

Компания McDonald's объявила, что приостанавливает свою работу в России. Временно закрываются все 850 ресторанов, расположенных в разных городах страны. В этот период сотрудникам будет выплачиваться зарплата.

Фото: Александр Щербак/ТАСС Александр Щербак/ТАСС

Точная дата, когда сеть прекратит работу на территории РФ, пока неизвестна, сообщили ТАСС в контакт-центре McDonald's. В среду, 9 марта, ресторан возле станции метро "Пушкинская" в Москве принимает клиентов в прежнем режиме.

По-прежнему открыто и заведение в районе метро "Добрынинская", передает РИА Новости. В одном из ресторанов McDonald's в Хабаровске заявили, что все точки сети продолжат работать в городе до конца недели.

Омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса столицы Сергей Миронов заявил, что McDonald's придется заплатить большие штрафы из-за закрытия своих кафе.

"Большинство западных брендов уведомили торговые центры о техническом закрытии: не расторгнуты договора аренды, не уволены сотрудники. Но это большие расходы для компаний, потому что помимо аренды придется платить большие штрафы за неоткрытые двери. Если компании несут такие расходы — значит подразумевают, что останутся", — сказал Миронов.

Он также отметил, что режим функционирования, включающий в себя выплату зарплат сотрудникам, вряд ли будет длиться больше трех месяцев, потому что это нерентабельно. Как сообщили ранее в компании, заработная плата будет сохранена для 62 тысяч человек.

"McDonald's — это богатая компания, и все будет зависеть от политики", — добавил Миронов.