KFC закроет 70 ресторанов в России

«Yum! Brands приостанавливают деятельность ресторанов, принадлежащих компании KFC, в России и завершают работу над соглашением о приостановке всех операций ресторанов Pizza Hut в России в партнерстве со своим главным франчайзи. Это действие основано на нашем решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России и перенаправить всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели», - указано в заявлении.