KFC закроет 70 ресторанов в России

Американская компания Yum! Brands приняла решение приостановить деятельность в России 70 ресторанов, принадлежащих KFC. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте компании.
«Yum! Brands приостанавливают деятельность ресторанов, принадлежащих компании KFC, в России и завершают работу над соглашением о приостановке всех операций ресторанов Pizza Hut в России в партнерстве со своим главным франчайзи. Это действие основано на нашем решении приостановить все инвестиции и развитие ресторанов в России и перенаправить всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели», - указано в заявлении.
У сети KFC в России насчитывается более 1,1 тысячи ресторанов, собственных - 70.
Ранее о полной временной остановке работы в России сообщило руководство сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Это коснется 850 торговых точек, в которых работают 62 тысячи сотрудников. По словам гендиректора компании Криса Кемпчински, работники будут и дальше получать зарплату в этот период.
Аналогичное решение приняла приняла сеть кофеен Starbucks. Глава компании Кевин Джонсон заявил о приостановке всей деятельности в России, включая отгрузку всей продукции.