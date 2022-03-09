Производитель шоколада Lindt приостановил поставки в Россию

Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli принял решение приостановить поставки своих продуктов в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте компании.

"Мы провели переоценку нашей деятельности в РФ и приняли решение о временном закрытии наших магазинов с настоящего времени и приостановке всех наших поставок в Россию", - сообщили в компании.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции.