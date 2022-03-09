Eni приостановила заключение контрактов на покупку российской нефти

Итальянская энергетическая компания Eni не станет заключать новых контрактов на закупку российской нефти. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.
"Eni приостановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из России. В любом случае, Eni полностью выполнит любое решение, которое будет принято европейскими и итальянскими институтами", - цитирует агентство представителя компании.
2 марта Eni заявила о намерении продать свою долю в соединяющем Турцию и РФ газопроводе "Голубой поток", оператором которого выступает "Газпром".
Eni, крупнейшим акционером которой является итальянское казначейство, закупает российский газ на основе долгосрочных контрактов по формуле "бери или плати".
Ранее несколько западных компаний, таких как BP и Shell, объявили о выходе из российских активов в связи с военной спецоперацией России на Украине.