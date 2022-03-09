Eni приостановила заключение контрактов на покупку российской нефти

Итальянская энергетическая компания Eni не станет заключать новых контрактов на закупку российской нефти. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя компании.

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"Eni приостановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из России. В любом случае, Eni полностью выполнит любое решение, которое будет принято европейскими и итальянскими институтами", - цитирует агентство представителя компании.

2 марта Eni заявила о намерении продать свою долю в соединяющем Турцию и РФ газопроводе "Голубой поток", оператором которого выступает "Газпром".

Eni, крупнейшим акционером которой является итальянское казначейство, закупает российский газ на основе долгосрочных контрактов по формуле "бери или плати".