Mars приостановила рекламу и инвестиции в России

Американская компания Mars, специализирующая на продуктах питания и кормах для животных приняла решение о приостановке всех своих рекламных кампаний в РФ и Белоруссии, а также временно отказывается от инвестиций в России. Об этом говорится в обновленном в среду заявлении президента компании Гранта Рида по ситуации вокруг Украины.

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"Мы приняли решение приостановить все рекламные кампании в России и Белоруссии. Помимо этого, мы приостановили новые инвестиции в Россию", - приводит пресс-служба его слова на сайте компании.

Компания Mars помимо одноименных шоколадных батончиков, а также других кондитерских изделий (батончики Bounty, Milky Way, Twix, шоколадные конфеты M&M's, драже Skittles) также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's и марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.