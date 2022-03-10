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56 минут назад

Минтранс назвал способы удержать западные самолёты в России

News.ruNews.ru

Минтранс России в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолёты, взятые в лизинг у зарубежных компаний, и платить за них в национальной валюте. Как следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов, этот порядок будет применяться к договорам, заключённым до 24 февраля 2022 года.

Согласно проекту, если договор расторгается по требованию лизингодателя, в том числе досрочно, авиакомпания должна вернуть воздушное судно на основании решения правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий осуществления такого возврата. В случае отсутствия решения комиссии авиакомпании могут продолжать использование авиатехники до конца изначального срока действия договора.

Российский самолет задержали в Дубае

Как следует из пояснительной записки к документу, проект постановления согласован Минфином и Минэкономразвития, также на него получено заключение Минюста России.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство поможет российским авиакомпаниям сохранить парк иностранных самолётов в условиях санкций и в рамках новых мер по поддержке транспортной системы. Способы достижения этих целей Мишустин не конкретизировал.

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