Минтранс России в условиях западных санкций предложил удерживать на территории России иностранные самолёты, взятые в лизинг у зарубежных компаний, и платить за них в национальной валюте. Как следует из проекта постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов, этот порядок будет применяться к договорам, заключённым до 24 февраля 2022 года.

Согласно проекту, если договор расторгается по требованию лизингодателя, в том числе досрочно, авиакомпания должна вернуть воздушное судно на основании решения правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий осуществления такого возврата. В случае отсутствия решения комиссии авиакомпании могут продолжать использование авиатехники до конца изначального срока действия договора.

Как следует из пояснительной записки к документу, проект постановления согласован Минфином и Минэкономразвития, также на него получено заключение Минюста России.