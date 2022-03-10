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21 минуту назад

Рогозин раскрыл нанесенную "Роскосмосом" сумму ущерба Западу

Елена Прошина

«Роскосмос» нанес Западу ущерб в 12 миллиардов долларов в ответ на санкции

Рогозин раскрыл нанесенную "Роскосмосом" сумму ущерба Западу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация нанесла Западу ущерб в 12 миллиардов долларов, отказавшись в ответ на санкции запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для ракет-носителей. Его слова приводит «РИА Новости».

«Общий объем ущерба, который мы им уже нанесли порядка восьми миллиардов долларов. По отказу в поставке ракетных двигателей — порядка четырех миллиардов долларов. То есть один "Роскосмос" только ответил уже на 12 миллиардов», — сказал Рогозин на встрече в депутатами Госдумы от ЛДПР.

При этом ущерб, нанесенный западными санкциями корпорации, он оценил как «намного меньший». Кроме того Рогозин пообещал «и дальше так же отвечать» на вводимые ограничения против России.

Компании,Дмитрий Рогозин,OneWeb,Роскосмос,ЛДПР,Госдума,
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