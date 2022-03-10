Рогозин раскрыл нанесенную "Роскосмосом" сумму ущерба Западу

«Общий объем ущерба, который мы им уже нанесли порядка восьми миллиардов долларов. По отказу в поставке ракетных двигателей — порядка четырех миллиардов долларов. То есть один "Роскосмос" только ответил уже на 12 миллиардов», — сказал Рогозин на встрече в депутатами Госдумы от ЛДПР.