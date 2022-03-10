Рогозин раскрыл нанесенную "Роскосмосом" сумму ущерба Западу

«Роскосмос» нанес Западу ущерб в 12 миллиардов долларов в ответ на санкции
Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация нанесла Западу ущерб в 12 миллиардов долларов, отказавшись в ответ на санкции запускать спутники OneWeb и поставлять двигатели для ракет-носителей. Его слова приводит «РИА Новости».
«Общий объем ущерба, который мы им уже нанесли порядка восьми миллиардов долларов. По отказу в поставке ракетных двигателей — порядка четырех миллиардов долларов. То есть один "Роскосмос" только ответил уже на 12 миллиардов», — сказал Рогозин на встрече в депутатами Госдумы от ЛДПР.
При этом ущерб, нанесенный западными санкциями корпорации, он оценил как «намного меньший». Кроме того Рогозин пообещал «и дальше так же отвечать» на вводимые ограничения против России.