Burger King приостанавливает поддержку российского рынка

Американская сеть ресторанов быстрого питания Burger King приостанавливает корпоративную поддержку российского рынка, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.
«Burger King приостановил всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения», - говорится в пресс-релизе.
В компании отметили, что Burger King не имеет корпоративных ресторанов в России, вся деятельность в стране ведется по франшизе.
2 марта в ответ на просьбу прокомментировать слухи о возможном уходе из России представители «Бургер Кинг Россия» заявили, что не планируют покидать российский рынок и по-прежнему рассматривают его как один из стратегических. Директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов сказал, что Burger King продолжит открывать новые рестораны в 2022 году, и заверил, что сеть «прочно стоит на ногах».
В России сеть Burger King объединяет 800 ресторанов быстрого обслуживания.