Burger King приостанавливает поддержку российского рынка

«Burger King приостановил всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения», - говорится в пресс-релизе.

В компании отметили, что Burger King не имеет корпоративных ресторанов в России, вся деятельность в стране ведется по франшизе.

2 марта в ответ на просьбу прокомментировать слухи о возможном уходе из России представители «Бургер Кинг Россия» заявили, что не планируют покидать российский рынок и по-прежнему рассматривают его как один из стратегических. Директор по коммуникациям «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов сказал, что Burger King продолжит открывать новые рестораны в 2022 году, и заверил, что сеть «прочно стоит на ногах».