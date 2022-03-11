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46 минут назад

McDonald’s планирует приостановить работу своих ресторанов в России с 14 марта

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McDonald's планирует временно приостановить работу своих ресторанов на территории России с 14 марта.

«В связи с операционными, техническими и логистическими сложностями компания McDonald's с 14 марта планирует временно приостановить обслуживание в предприятиях сети по всей России», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы компании.

Отмечается, что офис компании продолжит работу в прежнем режиме.

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В пресс-службе добавили, что на данный момент компания не может гарантировать бесперебойную работу основных направлений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что отечественные сети общественного питания могут заместить закрывшиеся в столице около 250 ресторанов McDonald's за год.

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

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