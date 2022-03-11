Кто заменит McDonald's в России

Популярные сети фаст-фуда пристанавливают работу в России на фоне санкций. В стране временно закрываются рестораны McDonald's, а также KFC и Pizza Hut, однако власти уже заявили, что им будет найдена отечественная замена.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Сергей Пятаков / РИА Новости

Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что котлеты и булки "мы и сами производить умеем". А спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что McDonald's использует для приготовления своих блюд только российское сырье. По его словам, там, где сейчас находится McDonald's, завтра должна появиться сеть под условным названием "У дяди Вани", передает РИА Новости.

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти уже переговорили по данному вопросу с целым рядом компаний.

"Видим, что в течение полугода, максимум года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями, — сказал Собянин. — Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же McDonald's".

Для замещения освободившейся ниши в столице выделено 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров отметил в беседе с "Известиями", что кризис — это время возможности, и любимый бургер с рынка не исчезнет.

"Можно даже не выпекать у себя булочки и не создавать котлетный цех, достаточно все поставлять на точку в виде полуфабрикатов и собирать это блюдо", — сказал Бухаров.

По его словам, клиенты, которые ходили в McDonald's и KFC, найдут другие места, где можно съесть бургеры. Бухаров также считает, что в нынешней ситуации возможен заход на рынок фастфуда компаний из Южной Америки и Юго-Восточной Азии.

Глава комитета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты Александр Борисов считает, что если новые игроки смогут нарастить уровень лояльности у покупателей, то сети McDonald's уже будет сложно возвращаться в Россию.

"При этом я не думаю, что сейчас наступил момент, как-то располагающий к созданию конкурентов McDonald's с нуля. Всё-таки очень высок уровень неопределенности", — добавил Борисов.

Кандидат экономических наук и журналист Игорь Абакумов отметил, что освободившиеся мощности McDonald' в России с удовольствием могут занять другие мировые конкуренты, например, Burger King. Его слова приводит "Московский комсомолец".